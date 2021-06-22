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Инженерная техника армейского корпуса Черноморского флота прибыла в Ялту для оказания помощи в ликвидации последствий ЧС

Кира Карон
10:32 22.06.2021
Для ликвидации последствий ЧС после обильных осадков, в Ялту прибыла инженерная техника армейского корпуса Черноморского флота.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Специалисты инженерного подразделения армейского корпуса Черноморского флота совершили марш из пункта постоянной дислокации в Феодосии в Ялту для оказания помощи жителям Республики Крым в устранении последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками.

Военные инженеры незамедлительно приступили к расчистке русел рек, автодорожных коммуникаций и образовавшихся завалов от крупногабаритного мусора. Военнослужащие также осуществляют эвакуацию транспортных средств с пострадавших улиц, подвоз питьевой воды и предметов первой необходимости для местных жителей.

Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны России задействованы около 21 тысячи человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

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