СМИ: Пол Уилан получил первый укол вакцины «Спутник V»

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан получил первый укол вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививку он перенес хорошо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Осложнений после укола у Уилана не выявлено, уточняет издание.

О том, что Уилан получил прививку от COVID-19 в мордовской колонии ранее сообщал его брат, не конкретизировав, какая именно была использована вакцина.

Уилана задержали в конце 2018 года в Москве во время подготовки к шпионской акции. По данным ФСБ, он пытался получить список сотрудников российских спецслужб. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам строгого режима. Вину осужденный не признал, однако не стал обжаловать приговор, надеясь, что его обменяют на кого-либо из россиян, отбывающих наказание в Соединенных Штатах.