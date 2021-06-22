Дым и пламя: опубликовано видео уничтожения убежища террористов в сирийских горах

Они работают по принципу - найти и уничтожить. Сирийские саперы под руководством российских военных инженеров почти каждую неделю взрывают укрытия, оставленные боевиками.

Очередную сеть катакомб сирийские разведчики нашли на севере провинции Хама, рядом с селом Эль-Латамна. До войны здесь жили больше 16 тысяч человек, сейчас населенный пункт выглядит как город-призрак. Беженцы только начинают возвращаться сюда. Боевики контролировали Эль-Латамну почти семь лет.

«Эта пещера имеет много входов и выходов, у нее очень развита инфраструктура, в ее южной части располагался госпиталь, также здесь была тюрьма. В 2012-м начали строить эту пещеры и только в 2019 году боевики покинули ее, отступая», - рассказал Мухаммад, военнослужащий Сирийской арабской армии.

Все помещения соединены длинными тоннелями, уходящими далеко вглубь горы. А метрах в пятидесяти от катакомб вот такой, можно сказать, «аварийный» выход из укрытия.

«Пещеры очень большие. Видно, что над ними работали долго и очень много людей. Общая площадь - где-то 500-600 квадратных метров. Галереи, тоннели до 2 километров по протяжности. В тюрьме были камеры для пыток. Там из стен торчали крючки, цепи с наручниками. Также были обнаружены одиночные камеры», - прокомментировал Антон Тимофеев, представитель российской группировки войск в Сирии.

Уходя, террористы бросили часть боеприпасов и пытались взорвать самое большое из построенных укрытий.

Скорее всего, вот эту пещеру боевики использовали как ангар для своей техники и бомбоубежище. Такой вывод можно сделать, исходя из площади - широкая длинная галерея и высокий потолок. Почти пять метров.

Чтобы уничтожить эту сеть подземных укрытий боевиков, понадобилось почти три с половиной тонны взрывчатки. Во всех смыслах это весомая гарантия того, что бывшие хозяева сюда точно больше никогда не вернутся.

В провинции Хама во время войны шли ожесточенные бои, многие населенные пункты не один год были под контролем террористов. Сейчас - при разминировании местности - сирийские военные регулярно находят такие укрытия боевиков. И пока непонятно, когда же закончится эта работа.