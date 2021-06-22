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Помощь Украине или сигнал Москве: в чем истинная цель поставок оружия Киеву из США

Анна Берестовая
Константин Худолеев
00:50 22.06.2021
Чем выгодна Вашингтону реализация пакета инициативы по содействию безопасности Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: mil.gov.ua
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Два патрульных катера, 32 артиллерийские установки Seahawk и десятки 30-миллиметровых морских орудий - все это комплект поставки, уже переданный Соединенными Штатами украинской армии в 2021 году. Более того, Пентагон уже успел анонсировать очередную партию вооружений для Киева.

Пакет инициативы по содействию безопасности Украины включает в себя контрартиллерийские радары, системы подавления и противодействия беспилотным летательным аппаратам, защищенные средства связи, радиоэлектронной борьбы и военно-медицинской эвакуации. Кроме того в него входит обучение и подготовка персонала.

Все это в сумме стоит 150 миллионов долларов. Вот только среди перечисленного нет так называемых летальных вооружений. По информации американского журнала Politico, их поставка стоимостью в 100 миллионов долларов была заморожена американской администрацией. Стрелковое оружие, переносные ракетные зенитные и противотанковые комплексы не попадут в распоряжение ВСУ в ближайшее время.

Публикацию, основанную на данных от анонимных источников, Дженифер Псаки назвала ерундой, указав, что помощь Украине оказывается в полном объеме. Однако ясность в вопрос внес советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, в Белом доме действительно решили пока нажать на паузу.

«Этот пакет инициировали весной, когда были десятки тысяч российских военных на границе с Украиной. Когда эти войска отошли, мы оставили этот пакет помощи про запас - на случай, если он понадобится. Россия знает, что он есть. Украина знает об этом. Но утверждать, что США заблокировали любую помощь Украине - нонсенс», - обозначил Салливан.

Тем не менее причину заморозки поставок многие видят не в отношениях Вашингтона и Киева, а распознают в этом сигнал Москве.

«Возможно, это непрямой способ давления на Кремль - сказать, что в любой момент эта сумма будет одобрена и будут новые поставки вооружений. Речь идет всего о 150 миллионах, а в сумме США за эти годы предоставили 2,5 миллиарда в рамках военной помощи», - предположил американский журналист Джон Вароли.

То, что украинские солдаты держат в руках оружие, которое им поставляют западные партнеры, не секрет ни для кого. Несколько дней назад диверсионная группа ВСУ уничтожила пять военнослужащих народной милиции ЛНР. В их телах были обнаружены пули натовского калибра. В Минобороны РФ предупредили о намерении Украины использовать предстоящие учения НАТО Sea breeze для получения современного оружия и боеприпасов под видом плановой переброски войск, в которой будут задействованы более 4000 военнослужащих и 40 кораблей альянса.

Прекратить поставки стрелкового оружия на Украину НАТО призывает российский МИД. Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что страны альянса также должны перестать спекулировать на теме вступления Украины в НАТО, так как это стимулирует в Киеве так называемую партию войны. В украинском же МИД, наоборот, требуют от НАТО четких инструкций, как стать членом альянса.

«Дайте нам четкий список», - высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

НАТО уже признало Украину партнером расширенных возможностей. Страна теперь сможет участвовать практически во всех учебных маневрах и получать больше разведданных. Однако в самом альянсе подчеркивают - новый статус не является шагом на пути к вступлению в организацию. Возможно, эта тема будет поднята во время июльской встречи президента Украины с Байденом в Вашингтоне. Вот только, согласно словам бывшего посла США в Киеве, в стенах овального кабинета во время своего визита Зеленский вряд ли добьется желаемого результата.

«Не надо сейчас говорить ни о НАТО, ни о специальном статусе как партнера, союзника Америки», - указал посол США на Украине в 2003-2006 годы Джон Хербст.

Впрочем, пока Зеленского ждут не в Вашингтоне, а в Одессе. В местном порту уже кинул якорь британский эсминец, на борту которого планируется подписание соглашения о передаче Украине двух списанных британских противоминных кораблей 90-х годов постройки.

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