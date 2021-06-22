На выставке ИННОПРОМ-2021 представят новый российский подводный беспилотник

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге будет проходить Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021. На ней, в составе экспозиции АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» впервые покажут макет автономного необитаемого подводного аппарата «Сарма».

Беспилотник будет способен исследовать глубины Мирового океана - в том числе и долго, подо льдом. Он сможет транспортировать грузы, обслуживать подводные части сооружений и коммуникаций - например, нефтегазопроводы и кабели связи. Или искать затонувшие объекты.

«Сарма» - платформа универсальная. Ее предполагается оснастить высокоточным навигационным оборудованием, системой связи и самыми разными инструментами для решения подводных задач.