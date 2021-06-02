Стена пыли: кадры мощной бури в Астраханской области

Сильная пыльная буря пришла в несколько районов Астраханской области из Калмыкии. Очевидцы публикуют в социальных сетях видео, на которых видно заметное усиление ветра и застилающие горизонт пыльные облака.

По данным МЧС, из Калмыкии бурю принесли сильные северо-западные и западные ветры. Частицы пыли несет в воздухе на территорию Лиманского, Икрянинского, Камызякского районов и Астрахани. Жителям рекомендуется избегать нахождения рядом со слабо укрепленными конструкциями и линиями электропередач.

Ранее пыльная буря побывала в Астрахани 19 мая. Стихия стала причиной массовых обрывов линий электропередач, без электричества остались 28 тысяч человек. Кроме того, пострадали 10-летняя девочка и молодой человек 2002 года рождения, упавшие строительные конструкции и деревья повредили пять автомобилей, напоминает «Интерфакс».