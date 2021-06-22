Во Владикавказе зажгли «огненную картину войны» из свечей
Акция всегда проходит в ночь на 22 июня - активисты создают в городах-героях и городах воинской славы изображения из горящих свечей. Так в День памяти и скорби отдается дань павшим в боях за Отечество.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ДЗГОЕВА
Город Владикавказ присоединился к ежегодной акции «Огненные картины войны».
Она всегда проходит в ночь на 22 июня - активисты партии «Единая Россия» и Волонтеры Победы создают в городах-героях и городах воинской славы изображения из горящих свечей. Так в День памяти и скорби отдается дань павшим в боях за Отечество.
Во Владикавказе из десяти тысяч свечей выложили силуэт памятника семи погибших на фронтах Великой Отечественной братьям Газдановым. Памятник изображает скорбящую мать и семь журавлей.