Более трех тысяч призывников 2021 года вакцинировались от COVID-19 в регионах Поволжья

Более трех тысяч призывников 2021 года вакцинировались от коронавирусной инфекции в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, дислоцированных в регионах Поволжья.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводили информирование о воздействии препарата «Спутник-V» на организм человека. Вакцинация проводилась только после осмотра и консультирования вакцинируемого терапевтом, а также подписания согласия на введение компонентов препарата.

Ранее более 14,5 тысячи человек вакцинировались от коронавируса в соединениях и воинских частях Восточного округа в Забайкалье. Это гражданский персонал, пенсионеры, военнослужащие и члены их семей.