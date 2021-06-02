Рискованная езда: почему в России могут ввести новые правила вождения электросамокатов

В Хабаровске с тяжелыми травмами после катания на электроскутере госпитализирована 12-летняя девочка. У нее перелом черепа и ушиб головного мозга. Аварии с участием этого вида транспорта происходят все чаще. На Урале уже даже начали штрафовать за нарушения на самокатах. Совет по правам человека предлагает сократить максимально разрешенную скорость.

На Литейном проспекте в Санкт-Петербурге девушка на самокате вылетела прямо под колеса реанимобиля с горящими маячками. Машина торопилась на вызов и не успела затормозить.

Помощь оказывают моментально. В неотложке - бригада медиков. Травмы у девушки несерьезные, но серьезными для девушки могут быть последствия аварии - штраф в тысячи рублей. Реанимобиль, судя по видео, правил не нарушал.

В смертельной аварии в Химках на этой неделе водитель машины тоже вряд ли виноват. Мужчина на самокате несся по проезжей части. Резкое торможение перед внедорожником - перелетает через руль, разбивается.

В списке громких аварий с участием самокатчиков нет Челябинска. Аварийность с участием двухколесного транспорта там снижают жесткими методами. В том числе, в Челябинске провели первую в России эвакуацию самоката. Хозяин Константин Подкорытов пересел на двухколесный транспорт после лишения прав за пьяную езду на машине. И вот он - снова нарушитель. Сутки ареста и штраф.

«Судья спросил: "Вы согласны с протоколом?" Я сказал: "Да. Управлял я самокатом". Когда дома прочитал, протокол узнал, по какой статье был лишен», - рассказывает Подкорытов.

И правильно сделали, скажут в Казани. Недавно жительница Казани на самокате сбила ребенка.

«Шесть дорожно-транспортных происшествий. Один человек погиб, шесть человек ранено», - докладывает о статистике на заседании мэрии города начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов.

Из-за участившихся происшествий власти обсуждают частичный запрет на поездки на электросамокатах в столице Татарстана. В Анапе и Геленджике от двухколесных уже зачистили набережные. В Ялте изъяли более трех сотен самокатов из незаконных точек аренды.

В Санкт-Петербурге на владельце компании-прокатчика теперь уголовное дело. Парень на арендованном самокате наехал на пешеходов. В Екатеринбурге частично переняли опыт Челябинска: оштрафовали хозяйку модного средства передвижения за нарушение ПДД. А ведь она - пострадавшая: пока ехала на самокате, в нее врезалась машина. Однако с первого раза в тонкостях наказаний не разберутся даже автоюристы.

«Нет четкого понимания: все-таки самокат является мотороллером или нет. Но суды, в большинстве своем, как и ГИБДД, стали решать, что если у него объем двигателя превышает 250 ватт, то он является мотороллером. Но, к сожалению, Верховный суд относит самокаты, тех, кто ими управляют - к пешеходам. Без конкретизации», - объясняет автоюрист Лев Воропаев.

Мощный электросамокат не зря сравнивают с мопедами. Некоторые на них умудряются развить скорость до ста километров в час .

Мопеды долго были одной из нерешаемых проблем на дорогах, и пользовались популярностью у подростков. Но с мопедами научились бороться. За руль скутеров пускают строго с 16 лет и с правами. Поэтому самокатчикам, сколько бы им не было лет, тоже пора заняться оформлением документов.