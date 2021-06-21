Поступающим в военные вузы в 2021 году не нужно будет выезжать за пределы своего региона
© Фото: ТРК "Звезда"
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Поступающим в военные вузы в 2021 году не нужно будет выезжать за пределы своего региона
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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