В эпоху экономики новой реальности: чем запомнился участникам первый день ПМЭФ-2021

Открытие Международного экономического форума в Санкт-Петербурге можно назвать еще одним подтверждением того, что Россия в авангарде выходит из пандемии.

За рубежом о мероприятиях такого масштаба пока могут только мечтать. У нас - никаких онлайнов. Глаза в глаза. Хотя и после строжайших медицинских обследований. Но кто-то должен показать пример, что пора возвращаться к нормальной жизни.

На форуме представлено огромное количество инноваций, к примеру, робот-дезинфектор. Работает он по принципу робота-пылесоса. Его главное отличие - это ультрафиолетовые лампы. Когда рядом нет людей, он способен обработать помещение площадью 50 кв.м всего за 10 минут.

Целый золотой город с площадями и улицами, где во дворце экзотические рыбы в аквариуме, а щедрые хозяева раздают восточные сладости. Катар - официальный гость форума в этом году.

Представители свыше 50 катарских компаний - самая многочисленная делегация на форуме. По словам зампреда Российского правительства Юрия Борисова, товарооборот между нашими странами в прошлом году вырос почти на треть и составил чуть более ста миллионов долларов.

Среди точек соприкосновения бизнеса не только нефтегазовая отрасль, но футбол. Катару в следующем году принимать у себя чемпионат мира.

Из практики последних лет очевидно, что спорт является большим вкладом в объем ВВП, и это примерно ровняется 3% наряду с такими секторами промышленности экономики, как лесное производство или рыболовная индустрия. И Россия, которая принимала у себя Олимпиаду и Чемпионат мира по футболу в 2018 году имеет огромную ценность, отмечают представители Катара.

Одна из важнейших тем форума - зеленые технологии. На стенде Петербурга располагаются сразу несколько перспективных инноваций в сфере экологии. Корпорация «Ростех» представила на своей площадке арт-объекты из переработанного мусора.

Ключевое внимание - безопасности участников. Одновременно на площадке форума могут находиться не более 5 тысяч человек. Все заранее сдали ПЦР-тесты на отсутствие коронавируса. Пространство дезинфицируют с помощью уникальной технологии «холодного тумана» - воздух почти как в горах.

Главная тема обсуждения на форуме - мировой финансовый шторм, вызванный пандемией коронавируса. Не случайно девиз ПМЭФ-2021: «Снова вместе, экономика новой реальности».

В первый день форума уже подписаны десятки соглашений, здесь планируют заключить более 400 контрактов на миллиарды рублей. Впервые с начала пандемии у ведущих бизнесменов и политиков мира есть возможность договариваться лицом к лицу, наконец-то пожимая друг другу руки.