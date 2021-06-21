Артиллеристы ЦВО остановили наступление превосходящих сил условного противника на учениях в Сибири

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения ЦВО на учениях в Кемеровской области остановили наступление превосходящих сил условного противника.

По замыслу учений, условный противник планировал захватить населенный пункт для организации оборонительных позиций и опорного пункта.

Разведывательные данные о перемещении колонны военной техники были переданы расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» командованию, а затем расчетам самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».

«Он (условный противник - ред.) находился в 20 километрах. Для того, чтобы поразить его на таком расстоянии, применить решили самоходные артиллерийские установки "Акация"», - передает корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Артиллеристы выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции и сосредоточенным огнем произвели уничтожение наступающего противника на дальности в 20 километров. Контроль поражения целей и корректировку огня в небе осуществлял БпЛА «Орлан-10».

В учениях было задействовано около 300 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.