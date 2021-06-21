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Денис Мантуров принял участие в церемонии воинской присяги студентов МГИМО

Алексей Баранов
08:37 21.06.2021
В церемонии приняли участие начальник Военного университета Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Мишуткин, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, представители МГИМО и Военного университета, родственники и друзья студентов.
Денис Мантуров принял участие в церемонии воинской присяги студентов МГИМО
© Фото: Минпромторг РФ
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии приведения к военной присяге курсантов военной кафедры МГИМО.

«Сегодня у вас, как и у каждого настоящего мужчины, особый день. Вы оставляете за плечами юношеский период своей жизни и становитесь взрослыми людьми, которые осознанно берут на себя священное обязательство защищать свою страну и граждан, отстаивать ее интересы и способствовать процветанию. Во все времена присяга была символом воинской доблести и мужества, готовности отдать все силы и жизнь за свободу и независимость своей Родины», - выступил с приветственным словом к участникам церемонии Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России также отметил, что сегодня ОПК нашей страны выпускает современные вооружения для армии, флота, авиации и сил ядерного сдерживания. Однако, эффективность и в высшей степени боеспособность вооружения зависят, в первую очередь, от высоких профессиональных качеств российских военнослужащих.

В завершении своего выступления Денис Мантуров пожелал он курсантам успехов на новом, взрослом этапе их жизни, удачи и ярких профессиональных побед.

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