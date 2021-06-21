Денис Мантуров принял участие в церемонии воинской присяги студентов МГИМО

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров принял участие в церемонии приведения к военной присяге курсантов военной кафедры МГИМО.

«Сегодня у вас, как и у каждого настоящего мужчины, особый день. Вы оставляете за плечами юношеский период своей жизни и становитесь взрослыми людьми, которые осознанно берут на себя священное обязательство защищать свою страну и граждан, отстаивать ее интересы и способствовать процветанию. Во все времена присяга была символом воинской доблести и мужества, готовности отдать все силы и жизнь за свободу и независимость своей Родины», - выступил с приветственным словом к участникам церемонии Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России также отметил, что сегодня ОПК нашей страны выпускает современные вооружения для армии, флота, авиации и сил ядерного сдерживания. Однако, эффективность и в высшей степени боеспособность вооружения зависят, в первую очередь, от высоких профессиональных качеств российских военнослужащих.

В завершении своего выступления Денис Мантуров пожелал он курсантам успехов на новом, взрослом этапе их жизни, удачи и ярких профессиональных побед.