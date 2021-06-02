Настоящая природа и неподдельные эмоции: в РГО подвели итоги фотоконкурса «Самая красивая страна»

Ради одного такого кадра они прошли, проехали, проплыли, пролетели тысячи километров, рисковали жизнью и здоровьем. И теперь мы все можем увидеть мгновения, которые запечатлели профессионалы: красавец леопард в заповеднике, лежбище моржей с высоты птичьего полета, пустыни и леса, реки и извергающиеся вулканы. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу признается, что выбрать было невероятно сложно.

«Фотографии все потрясающие, я в очередной раз хотел высказать слова благодарности. Это невероятно тяжелая работа, не знаю, кому она под силу, наверное только таким жестким и хорошо подготовленным людям, потому что у меня лично там по прошлым конкурсам сложилось впечатление, что далеко не все я бы отсекал сразу», - рассказывает министр.

В этом году на конкурс прислали более 65 тысяч фотографий. Актер Владимир Машков признается, что в какой-то момент стал оценивать кадры по впечатлению, которые они производят.

«Я вдруг открывают фотографии и вижу - бабочки-боярышницы, у которых много крылышек. Это все происходило в Алтайском крае. Я сам из Новокузнецка, и часто бывал там. И я помню эти дороги, в бабочках. И вот эта картина, она для меня сейчас из моего детства, словно ожила», - говорит Машков.

Кто бы мог подумать, что замерзшая капля воды при определенном ракурсе будет похожа на дельфина, а в Хабаровском крае зима может превратить обычную ливневку на обочине дороги в абстрактную картину. На этот раз на конкурсе очень много северной природы, говорит Сергей Шойгу. И вспоминает, как ее спасали наши военнослужащие.

«Конечно, это потрясающие кадры. У меня осталось впечатление про количество бочек – десятки тысяч. И сейчас, когда во всяком случае те острова, на которых находимся мы, я имею в виду Россия, российские ВС, они очищены и это чистые берега. Я спрашивал как-то наших пилотов, почему сложно летать на Землю Франца Иосифа, на Новосибирские острова. И они мне всегда говорили, что когда такой чистый снег, такая белизна, сложно определить полосу посадки, нужно обозначать ее цветом или светом», - поясняет Шойгу.

Эти кадры делали на суперсовременные камеры и бюджетные телефоны, профессионалы и любители, дети и взрослые. Главное правило – минимум фильтров и ретуши и, конечно, никаких постановочных фото. Только настоящая природа и неподдельные эмоции. И вот наступает самый напряженный момент. Голосование окончено. Из 64 тысяч снимков сейчас объявят 18 лучших. Фотографы по всей России замерли в ожидании.

Знаменитые туманы Владивостока, пусть их не очень любят водители, но на фото Юрия Смитюка они будто и правда волшебные. Еще один победитель Алексей Цилер отправил на конкурс целую серию фотографий, посвященных балету, и не прогадал.

«Я во время ковида подсел на конкурсы, был интерес спортивный, не ради призов ,а потягаться с западниками. У меня хобби закулисная съемка, балет, театр, я попробовал отправить в эту категорию ,рискнуть. Там серия про балет, как идет жизнь за кулисами, типо репортаж, подборка. А когда сказали, я не поверил сначала. Был шок. Самая красивая страна с самым красивым балетом - подходит по теме. Было приятно», - делится Цилер.

Уже 176 лет Русское географическое общество занимается тем, что заново открывает Россию, ее историю, культуру, природу. Сергей Шойгу предлагает расширить конкурс. Уже есть несколько идей. Например, добавить номинацию - кадры из фотоловушек, а еще – больше привлекать к участию регионы.

«Я как рядовой член жюри, хотел был предложить начать делать его региональным. Тогда бы у нас выходили в финал, и тогда бы у нас были задействованы и те эксперты, и те действительно талантливые художники, которые есть в этих субъектах. У нас же во всех субъектах есть наши отделения, отделения РГО в большинстве, есть молодежные клубы РГО, конечно мы можем все это делать, и будем двигаться дальше», - отмечает Шойгу.

Приз за победу – 250 тысяч рублей. Но это, наверное, не главное. Фото финалистов будут выставляться по всему миру. Украсят аэропорты и улицы российских городов и появятся в российских Вооруженных Силах.

«Для МО или отделения РГО в обороне, которое есть в МО, он носит и очень прикладной характер, потому что мы там отбираем эти фотографии. Конечно эти фотографии и в наших подводных лодках, больших фрегатах и крейсерах, на авианосцах, в общем, много где. В наших госпиталях и гарнизонах ,они в домах офицеров. И каждый год с нетерпением ждут, когда будет обновление», - признается министр.

Глядя на все эти работы, сделанные в самых разных климатических зонах, в абсолютно разных ландшафтах и с совершенно не похожими друг на друга эмоциями, убеждаешься еще раз, что все-таки самая красивая страна - Россия.