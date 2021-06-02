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Шнуров рассказал о своей новой группе на форуме ПМЭФ

Анна Касаткина
18:21 02.06.2021
Музыкант накануне анонсировал свой проект в социальных сетях.
Шнуров рассказал о своей новой группе на форуме ПМЭФ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новая музыкальная группа «Зоя» музыканта и бывшего лидера группировки «Ленинград» исполняет песни его авторства. Об этом «Звезде» сам Шнуров рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.

«Это будет группа, которая исполняет песни, как ни странно, моего авторства. Поет девушка, симпатичная, молодая, обладающая невероятным голосом», - рассказал он «Звезде».

Ранее Шнуров удалил все публикации из своего аккаунта в Instagram, после чего там появился анонс нового музыкального проекта «Зоя» и ссылка на первый альбом. В трек-лист дебютного сборника «Зои» вошло 14 композиций в узнаваемой манере «Ленинграда». Имя солистки группы не разглашается, однако поклонники шоу «Я вижу твой голос» узнали в ней участницу из Краснодара Ксению Руденко.

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