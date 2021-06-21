В Забайкальском крае больше 200 домов сейчас окружены водой после мощных ливней

В Забайкальском крае после мощных ливней более 200 домов затопило водой. Жителей подтопленных сел эвакуировали в пункты временного размещения. Мощным потоком разрушило мосты, затопило и дороги, поэтому для эвакуации пришлось задействовать вертолеты Ми-8. В отрезанные стихией села спасатели доставили гуманитарную помощь - продукты и лекарства. Во многих деревнях нет электричества. В некоторых пока даже нет возможности осмотреть и найти места повреждений из-за затопления. После мощного ливня тонет и Красноярск. Буквально за час улицы города стали похожи на реки: уровень воды местами превысил метр. Автомобили поплыли, рассекая бамперами волны.

Проливной дождь вызвал еще и сход селя. Грязевой поток перегородил проезжую часть в нескольких местах.

Ранее сильные дожди начались в Крыму в ночь на четверг. В результате подтопления в регионе был объявлен режим ЧС. Под водой оказались Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар пришелся на Ялту, где подтоплены 13 отелей.