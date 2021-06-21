Воинский эшелон с более 200 призывниками отправился из Свердловской области на Дальний Восток

Воинский эшелон с более 200 призывниками отправился со сборного пункта Свердловской области на Дальний Восток.

Трехразовое горячее питание молодого пополнения на всем пути следования осуществляется через вагон-ресторан. Накануне были подготовлены свежие продуктовые запасы – мясная и рыбная продукция, крупы, овощи, фрукты и соки.

Перед отправкой состав эшелона был полностью продезинфицирован силами военнослужащих подразделений РХБЗ. В составе воинской команды находится врач, который организует медицинское обеспечение и следит за состоянием здоровья призывников.

В связи с ограничительными мерами, действующими на территории Свердловской области, торжественная отправка новобранцев прошла без участия их родственников и со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Перед отправкой в войска призывники прошли обязательное тестирование на отсутствие COVID-19.

Все призывники на сборных пунктах были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», а также персональными электронными картами.

На все время пути следования новобранцы и администрация воинского эшелона также были обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками и дезинфицирующими растворами.