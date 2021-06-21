«Расчищать завалы, откачивать воду»: российские военные начали очищать районы Керчи после затопления

Крымские власти выделили 58 миллионов рублей для помощи пострадавшим от ливней. В Ялте настоящий апокалипсис. До сих пор десятки домов стоят в воде, а на месте некоторых дорог настоящие реки.

Сотни дворов так до сих пор и остаются подтопленными. Все экстренные службы, включая военных, помогают откачивать воду и расчищать завалы. Электричество и водоснабжение полностью восстановить не удалось. Подавать ток - опасно для жизни. В Керчи накануне разрядом ударило женщину. Сейчас она находится в больнице.

В соседнем Кореизе потоки так до сих пор не унимаются. Люди целыми днями вычерпывают воду из дворов и первых этажей, строят барьеры чтобы хоть как-то защититься. А когда уровень повышается - поднимаются на крышу чтобы переждать.

Местные знают, что покоя не будет пока с вершин полностью не сойдет вода. А ее там пока еще много. На Ай-Петри в ночь перед наводнением за несколько часов выпало три месячных нормы осадков.

Число пострадавших в Ялте выросло до 43. Один числится пропавшим без вести. Еще один человек - погиб. Запрет на купание еще в силе. Море грязное и пляжи пока тоже. Туда постоянно выносит новый мусор. Впрочем также целыми днями происходит разбор завалов. Помогают сами отдыхающие.

До сих пор идет эвакуация. Из затопленных домов в безопасное место вывезены почти две тысячи человек. Потоки продолжают размывать дороги. Несколько домов в Кореизе смыло вместе с фундаментом и стенами.

Отдыхающие массово покидают крымские санатории. Уезжают, пытаясь спасти испорченный отпуск. В зоне подтопления работает усиленная группировка Минобороны. Военнослужащие армейского корпуса ЧФ приступили к очистке нового района Керчи. Его площадь - около 20 гектаров.

Задачи военных - расчищать завалы, откачивать воду, доставить машины, пострадавшие от потоп и осуществлять подвоз питьевой воды населению. А еще приходится на собственных плечах переносить местных жителей, так как вода полностью пока не ушла.