Онколог оценил влияние света на развитие раковых опухолей мозга

Нейрохирург ПСПбГМУ им. академика И.П. Павлова Олег Острейко прокомментировал «Звезде» исследование ученых Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Медицинской школы Стэнфордского университета.

Ранее специалисты обнаружили, что воздействие света может стимулировать образование и рост опухолей зрительного нерва у мышей. И, возможно, людей с генетической предрасположенностью. Такие опухоли могут привести к потере зрения, как отметили ученые.

По мнению ученых, повседневная активность нейронов может стимулировать образование и рост опухолей головного мозга у ряда людей.

Ученые изучили поведение мышей, генетически предрасположенных к развитию опухолей зрительных нервов с помощью пучка нейронов, передающих зрительные сигналы от глаз к мозгу.

Ученые пришли к выводу, что нейронная активность играет недооцененную роль в развитии рака нервной системы. Исследование специалистов открывает новые возможности для предотвращения опухолей головного мозга у детей из группы высокого риска.

«Знание каких-то, конечно, биологических механизмов и возможность на них повлиять - это очень хороший результат в медицине. Работа, которую ученые провели, открывает возможность найти биологически адекватный способ лечения. Это очень важно для определенной категории больных», - отметил Острейко.

По его мнению, собирая по крупицам знания о биологической природе этих опухолей и механизмах, которые способствуют уменьшению роста опухоли, можно достигнуть отличных результатов.

«Возможно, произойдет качественный скачок в медицине и лечении. Даст более лучшие результаты», - прокомментировал онколог.

Он напомнил, что на сегодняшний день остаются традиционные методы лечения опухолей, в частности, у взрослых людей: хирургия, лучевая терапия, химиотерапия.