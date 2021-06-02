Правительство скорректировало указ о выплатах семьям первоклассников

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей будут получать и те семьи, в которых дети идут в школу с шести лет. Об этом стало известно на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства обратил внимание на то, что в изначальном проекте указа о выплате говорилось, что она распространяется только на тех детей, которым исполнилось шесть лет в марте текущего года. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, отметила, что эту позицию уже скорректировали.

«Отлично. И могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети которых, а нормативная база это позволяет, по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», - добавил Путин.

Новая выплата была предложена президентом во время послания Федеральному собранию. По словам Путина, деньги должны поступить семьями в середине августа, чтобы родители успели собрать детей в школу.