Военные инструкторы РФ провели тренировку для сирийских снайперов

На полигоне под Алеппо военные инструкторы России провели тренировку для сирийских снайперов. Стрелками были отработаны элементы маскировки.

«Не заматываем движущиеся механизмы винтовки, потому что затвору нужно будет ходить. Главное снайперу - замаскировать верхнюю часть туловища. Потому что когда человек целится лежа его выдает голова», - рассказал сирийцам российский инструктор об особенностях маскировки снайпера.

Сирийские снайперы имеют большой опыт борьбы с террористами, но им не хватает знаний по тактике действий, в частности, речь идет о способах скрытого перемещения.

«Обращаем внимание на маскировку, потому что очень мало штатных средств маскировки у вооруженных сил Сирии, и передаем опыт - как из подручных материалов, в частности, пеньковых мешков, изготовить себе маскировочные халаты, чтобы быть менее заметными на местности, в пустыне», - пояснил военный советник РФ журналистам.

Также инструкторы показали, как снайперу укрыться за деревом. Другая задача тренировок - точная стрельба по мишеням на дальность до 500 метров.

Ранее на саммите президентов России и США поднимались сирийские вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Путин и Байден говорили о понимании важности сотрудничества по линии военных.