Первый летний снег в российском регионе сняли на видео

В нескольких районах Ямала в среду, 2 июня, выпал первый летний снег. Фото и видео со снегопадом публикуют пользователи социальных сетей.

Температура в ЯНАО ночью опустилась ниже нуля, усилился ветер. Осадки выпали в Салехарде, Новом Уренгое, в Тазовском и Ямальском районах.

На одном из видеороликов, опубликованных в Сети, видно, что выпало уже значительное количество снега и он продолжает идти.

Первая неделя лета на Ямале выдастся прохладной. По прогнозам синоптиков, температура ночью не поднимется выше 4 градусов тепла, днем - выше 8. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ветер с порывами до 18 м/с.