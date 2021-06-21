Корабли ТОФ уничтожили авианосцы «противника» на первых учениях в центре Тихого океана

Несколько экипажей судов группировки разнородных сил Тихоокеанского флота провели отработку задач по ликвидации авианосцев условного противника. Учения прошли в центральной части океана с привлечением двух отрядом кораблей.

В рамках мероприятия были обнаружены силы «противника», а затем оказано противодействие вражеской авианосной группировке и произведены «ракетные удары». Условные ракетные атаки осуществлялись флагманом флота ордена Нахимова Гвардейским ракетным крейсером «Варяг», фрегатом «Маршал Шапошников», корветами «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий».

В учениях также участвовали подлодка и дальние противолодочные самолеты Ту-142М3 морской авиации ТОФ. Создание боевой обстановки достигалось за счет разделению на две корабельные группы, одна из которых выступала в качестве условного противника.