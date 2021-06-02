Опубликованы первые кадры с места перестрелки в центре Москвы

В центре Москвы произошла перестрелка. Как сообщают Telegram-каналы, неизвестные напали на мужчину, который снимал деньги в банкомате на Марксистской улице.

Первые кадры с места ЧП публикует «Звезда». По словам корреспондента телеканала, очевидцы слышали порядка пяти-шести выстрелов.

Сообщается, что мужчина бежал от нападавших по подземному переходу и отстреливался. Затем пытался скрыться от преследователей в кафе.