Опубликованы первые кадры с места перестрелки в центре Москвы
Неизвестные напали на мужчину, который снимал деньги в банкомате на Марксистской улице.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В центре Москвы произошла перестрелка. Как сообщают Telegram-каналы, неизвестные напали на мужчину, который снимал деньги в банкомате на Марксистской улице.
Первые кадры с места ЧП публикует «Звезда». По словам корреспондента телеканала, очевидцы слышали порядка пяти-шести выстрелов.
Сообщается, что мужчина бежал от нападавших по подземному переходу и отстреливался. Затем пытался скрыться от преследователей в кафе.
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