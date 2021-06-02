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Стивен Кинг рассказал о самом страшном фильме, который он видел

Ян Брацкий
01:45 02.06.2021
По словам Стивена Кинга, он не смог досмотреть этот фильм до конца.
Стивен Кинг рассказал о самом страшном фильме, который он видел
© Фото: Lucas Oleniuk, globallookpress
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Знаменитый американский писатель Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который ему довелось посмотреть. По мнению автора остросюжетных романов, которого читатели прозвали «королем ужасов», испугался хоррора 1999-го года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите, это слишком жутко и странно"», - вспомнил Кинг в интервью для Dread Central.

Кинолента Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов. Молодые люди заняты съемками документального фильма, в основу которого легла легенда о ведьме из Блэр.

После премьеры, фильм собрал лестные отзывы критиков и солидную кассу. При затратах на производство в 60 тысяч долларов, лента принесла ее создателям 248 миллиона и попала в книгу рекордов Гиннесса.

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