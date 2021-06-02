Стивен Кинг рассказал о самом страшном фильме, который он видел

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг назвал самый страшный фильм, который ему довелось посмотреть. По мнению автора остросюжетных романов, которого читатели прозвали «королем ужасов», испугался хоррора 1999-го года «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света».

«Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: "Ты должен это посмотреть". На половине я не выдержал: "Выключите, это слишком жутко и странно"», - вспомнил Кинг в интервью для Dread Central.

Кинолента Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика повествует о группе студентов. Молодые люди заняты съемками документального фильма, в основу которого легла легенда о ведьме из Блэр.

После премьеры, фильм собрал лестные отзывы критиков и солидную кассу. При затратах на производство в 60 тысяч долларов, лента принесла ее создателям 248 миллиона и попала в книгу рекордов Гиннесса.