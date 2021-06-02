Армия Автомобильный вальс: в Подмосковье открылся всеармейский этап конкурса ВАИ «Дорожный патруль» Андрей Аркадьев В состав команд-участниц отобраны лучшие инспекторы ВАИ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Автомобильный и автобусный вальс, выступление кинологов и погоню за нарушителем продемонстрировали лучшие инспекторы военной автоинспекции на полигоне Ногинский в Подмосковье. Там состоялось открытие всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль». В состав команд-участниц отобраны лучшие инспекторы ВАИ. В этом году в конкурсе принимают участие команды из всех военных округов. Им предстоит показать свое мастерство в «Военно-технической эстафете», «Индивидуальной гонке», отработать на скорость замену колес и экстремальную параллельную парковку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика