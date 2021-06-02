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Названы победители фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»

Андрей Аркадьев
14:19 02.06.2021
В финале выбирали лучшие работы в 14 номинациях - десяти взрослых и четырех детских.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Названы победители фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». В этом году на суд жюри, в работе которого принял участие президент РГО министр обороны Сергей Шойгу, поступило 65 тысяч фотографий.

В финале выбирали лучшие работы в 14 номинациях - десяти взрослых и четырех детских. Причем участие в конкурсе приняли авторы из 18 стран. В ходе заседания жюри Сергей Шойгу рассказал о том, какое значение имеет конкурс и для Министерства обороны.

«Для Министерства обороны и для отделения Русского географического общества конкурс носит прикладной характер. Мы лучшие фотографии отбираем. Эти фотографии от победителей, вышедших в финал. Эти фотографии размещены на наших подводных лодках, больших фрегатах и крейсерах и на авианосцах. Они в наших госпиталях и гарнизонах, в домах офицеров. Каждый год с нетерпением ждут, когда будут обновления», - поделился министр.

В номинации «Пейзаж» победила работа «Волшебный туман» Юрия Смитюка, в номинации «Дикие животные» - «Невесомость» Ивана Науменко, в номинации «Россия с высоты птичьего полета» - «Казанский монастырь г. Тамбова» Валерия Горбунова, в номинации «Арт-фото» - «Танцы над водой» Светланы Иваненко.

В детских номинациях тоже известны результаты. В номинациях «Пейзаж» и «Макромир» победили работы «Тройной накат» Ольги Баркановой, «Улитки болтушки» Филиппа Харченко. Приз зрительских симпатий завоевал Глеб Майоров с работой «Природа после дождя».

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