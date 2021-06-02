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Новую легкую РСЗО покажут представителям Минобороны на форуме «Армия-2021»

Андрей Аркадьев
13:19 02.06.2021
При положительных результатах завершение разработки возможно в 2023 году, заявил глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
Новую легкую РСЗО покажут представителям Минобороны на форуме «Армия-2021»
© Фото: Минобороны России
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В России ведется разработка новой легкой реактивной системы залпового огня калибра 80 мм, а ее серийное производство может начаться в 2024 году. Об этом сообщил глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков на съезде Союза машиностроителей России.

«При положительных результатах завершение разработки возможно в 2023 году, а уже по итогам государственных испытаний ее серийное производство может быть освоено к концу 2024 года», - приводит ТАСС его слова.

По словам Насенкова, новую РСЗО покажут представителям Минобороны на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области.

Работы по новой РСЗО проходят в НПО «СПЛАВ» имени А.Н. Ганичева (входит в Техмаш), являющимся разработчиком всех стоящих на вооружении реактивных систем залпового огня.

Концепция и планируемый облик новой РСЗО ранее уже был показан Минобороны. В качестве боеприпасов могут использоваться неуправляемые авиационные ракеты типа С-8 калибра 80 мм, взятые за основу. Сейчас идет научно-исследовательская работа, в ходе которой будет определен технический облик системы.

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