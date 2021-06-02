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Грохот гранатометной стрельбы разорвал тишину на полигонах Балтийского флота

Тимур Шерзад
13:48 02.06.2021
Мероприятия проходят на базе полигонов Правдинский и Хмелевка - участникам предстоит совершенствовать практические навыки огневой, тактической и специальной подготовки. Делать это они будут в течение месяца. Всего в сборах принимают участие около трех сотен человек. 
Грохот гранатометной стрельбы разорвал тишину на полигонах Балтийского флота
© Фото: Минобороны России
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На полигонах Балтийского флота загрохотали гранатометы и защелкали снайперские винтовки. Эти звуки ознаменовали ход учебно-методических сборов гранатометчиков, снайперов и расчетов АГС-17. Всего в сборах принимают участие около трех сотен человек. 

Мероприятия проходят на базе полигонов Правдинский и Хмелевка - участникам предстоит совершенствовать практические навыки огневой, тактической и специальной подготовки. Делать это они будут в течение месяца.

Особый упор для гранатометчиков будет сделан на умение точно рассчитывать расстояние до целей, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику на максимальных дистанциях и поражать живую силу. Половина занятий пройдет в темное время суток с использованием приборов ночного видения. 

Снайперам же предстоит изучить теоретические основы и правила стрельбы при различных ландшафтах, баллистику снайперских боеприпасов и способы передвижения на поле боя. 

Также пройдут занятия по тактической и специальной подготовке. На них военнослужащие отработают скрытное передвижение и маскировку при помощи как подручных, так и табельных средств. Они отточат навыки использования приборов прицеливания и наблюдения, потренируются корректировать огонь. 

Когда сборы будут подходить к концу, будут проведены контрольные занятия. Цель - определить степень боевой выучки военнослужащих и их готовность к самостоятельным действиям в составе подразделений. 

Сами сборы завершатся в конце июня. 

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