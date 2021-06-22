День, о который разбился блицкриг: МО РФ открыло мультимедийный раздел про первые дни ВОВ

Минобороны России в преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны публикует новый историко-познавательный мультимедийный раздел «День, о который разбился блицкриг». Подборка документов подводит читателя к первым дням войны, а затем проводит через них. Она посвящена мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни Великой Отечественной войны. Посмотреть раздел можно тут.
Все начинается с архивных материалов, раскрывающих германский замысел на войну. Как видно из документов, немцы задумывали гарантирующую быструю победу вероломную агрессию еще в 1940 году.
«Так как русские на этот раз не имеют численного превосходства, как это было во время мировой войны, то они, вероятнее всего, не смогут после нашего прорыва сосредоточить свои растянутые по фронту войска и организованно предпринять ответные действия; а затем в боях местного значения быстро потерпят поражение в результате превосходства германских войск и командования», - говорят надежды военного командования Третьего рейха в опубликованном «Предварительном плане операций на Востоке».
Опубликованные документы позволяют ознакомиться и с недоверием немцев к своим же союзникам - львиная часть успеха плана держалась на внезапности нападения. Так, например, переброска войск с Карпат должна была замаскирована под марш в Румынию - чтобы о войне с Советским Союзом не догадались венгры, союзники Берлина, которым не было особого доверия со стороны Гитлера.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.