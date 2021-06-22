Вопросы истории 22 июня День, о который разбился блицкриг: МО РФ открыло мультимедийный раздел про первые дни ВОВ Тимур Шерзад Подборка документов подводит читателя к первым дням войны, а затем проводит через них. Она посвящена мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России в преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны публикует новый историко-познавательный мультимедийный раздел «День, о который разбился блицкриг». Подборка документов подводит читателя к первым дням войны, а затем проводит через них. Она посвящена мужеству и героизму бойцов и командиров Красной Армии в первые дни Великой Отечественной войны. Посмотреть раздел можно тут. Все начинается с архивных материалов, раскрывающих германский замысел на войну. Как видно из документов, немцы задумывали гарантирующую быструю победу вероломную агрессию еще в 1940 году. «Так как русские на этот раз не имеют численного превосходства, как это было во время мировой войны, то они, вероятнее всего, не смогут после нашего прорыва сосредоточить свои растянутые по фронту войска и организованно предпринять ответные действия; а затем в боях местного значения быстро потерпят поражение в результате превосходства германских войск и командования», - говорят надежды военного командования Третьего рейха в опубликованном «Предварительном плане операций на Востоке». Опубликованные документы позволяют ознакомиться и с недоверием немцев к своим же союзникам - львиная часть успеха плана держалась на внезапности нападения. Так, например, переброска войск с Карпат должна была замаскирована под марш в Румынию - чтобы о войне с Советским Союзом не догадались венгры, союзники Берлина, которым не было особого доверия со стороны Гитлера. В СССР отлично понимали - война пришла всерьез и надолго. И сразу же предпринимали серьезные, далеко идущие, меры. Впрочем, текст директивы № 24 генерального штаба вермахта «О сотрудничестве с Японией» дает понять, что никаких предупреждений для Токио также не предусматривалось. Несмотря на все эти усилия, советское командование осознавало неизбежность большой войны с Третьим рейхом, и готовилось к ней заранее. «В первых числах мая установлена интенсивная переброска немецких войск и сосредоточение их к нашей государственной границе… Распоряжением Главного Командования Красной Армии с 5.5.41 г. введен в действие план прикрытия и округ приступил к подъему частей и сосредоточению их к госгранице… Тем же распоряжением на территории округа создан Северо-Западный фронт с передачей обороны северного и северо-западного побережий Эстонской ССР Северному фронту…», - говорится в одном из опубликованных в новом разделе документов.



Тем не менее, где именно и когда ударит противник, было непонятно. Поэтому обладающие инициативой первого удара немцы имели преимущество. Первые дни войны были самыми сложными для Красной армии. «Проводная связь с частями нарушена, перешли на радио, две радиостанции уничтожено» – отмечается в боевом донесеним командования 3-й армии от 4:45 утра 22 июня 1941 года командующему войсками Западного особого военного округа. Тем не менее, во многих местах советские части держались очень стойко. Об этом свидетельствуют опубликованные документы по героической обороны Брестской крепости, полуострова Ханко и Либавской базы. Причем в случае с Ханко красноармейцы выбрали активный образ действий, и сами захватили почти два десятка финских островов. База в итоге была эвакуирована только по приказу, из-за ухудшения общей обстановки. © Минобороны России В итоге, несмотря на внезапность нападения, длительную подготовку и численное преимущество заранее отмобилизованной армии в первые дни Великой Отечественной, немцы так и не смогли реализовать свою концепцию быстрой войны. Блицкриг закапывался не сразу - его останавливал героизм бойцов и командиров РККА во множестве мест, среди которых особо стоит отметить Смоленск и Подмосковье. Но заколачивать первый гвоздь в крышку его гроба начали еще 22 июня 1941 года. Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России продолжает деятельность военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.



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