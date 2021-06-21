В Симферополе подвели итоги работы трубопроводных войск для водоснабжения Крыма

В Симферопольском Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное завершению мероприятий по организации водоснабжения центральной части Республики Крым в 2020 году. В собрании принял участие руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Валерий Муминджанов.

«Сегодня на крымской земле знаменательное событие – воинами сводного трубопроводного подразделения Южного военного округа с честью выполнено государственное задание по организации водоснабжения центральной части Республики Крым», - отметил Муминджанов.

По поручению президента России и в качестве исполнения указаний Министра обороны РФ в кратчайшие сроки были развернуты 15 линий полевого магистрального трубопровода. Для населения и предприятий полуострова этот трубопровод был жизненно важным и остро необходимым.

«Его ввод создал условия для последующей реализации решений Правительства Республики Крым по водоснабжению региона за счет других альтернативных источников», – подчеркнул руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

В торжественной церемонии приняли участие представители центральных органов военного управления штаба материально-технического обеспечения ВС РФ, заместитель Командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению, представители Правительства Республики Крым, представители движения «Юнармия», командование и личный состав трубопроводных подразделений Южного военного округа.

«Важнейшее государственное задание российскими воинами выполнено в канун священной юбилейной даты – 80-летия начала Великой Отечественной войны, события, которое навсегда предопределило величие подвига нашей армии и народа! С уверенностью отмечаю, что нынешнее поколение воинов России достойно героических свершений тех, кто защитил Родину, кто отстоял собственную независимость и освободил другие народы от порабощения! Сегодня офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты самоотверженным трудом проявили здесь свой патриотизм, высокую самоотдачу в служении Родине, выдержку и дисциплину!», – высказался Валерий Муминджанов.

В рамках церемонии состоялось награждение государственными наградами и ценными подарками, наиболее отличившихся при выполнении задачи по организации водоснабжения центральной части Республики Крым военнослужащих. Перед личным составом военных трубопроводчиков с концертной программой выступили ансамбль и сводный оркестр Черноморского флота.

Также присутствующие смогли ознакомиться с развернутой экспозицией, посвященной работе военнослужащих по организации водоснабжения. По окончании церемонии личный состав трубопроводных подразделений ЮВО выдвинулся к местам отправления в пункты постоянной дислокации.