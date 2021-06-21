Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Симферополе подвели итоги работы трубопроводных войск для водоснабжения Крыма

Анна Берестовая
05:10 21.06.2021
В Крыму провели торжественное собрание по итогам работы трубопроводных войск за 2020 год.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В Симферопольском Доме офицеров состоялось торжественное собрание, посвященное завершению мероприятий по организации водоснабжения центральной части Республики Крым в 2020 году. В собрании принял участие руководитель Департамента ресурсного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Валерий Муминджанов.

«Сегодня на крымской земле знаменательное событие – воинами сводного трубопроводного подразделения Южного военного округа с честью выполнено государственное задание по организации водоснабжения центральной части Республики Крым», - отметил Муминджанов.

По поручению президента России и в качестве исполнения указаний Министра обороны РФ в кратчайшие сроки были развернуты 15 линий полевого магистрального трубопровода. Для населения и предприятий полуострова этот трубопровод был жизненно важным и остро необходимым.

«Его ввод создал условия для последующей реализации решений Правительства Республики Крым по водоснабжению региона за счет других альтернативных источников», – подчеркнул руководитель Департамента ресурсного обеспечения Минобороны России.

В торжественной церемонии приняли участие представители центральных органов военного управления штаба материально-технического обеспечения ВС РФ, заместитель Командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению, представители Правительства Республики Крым, представители движения «Юнармия», командование и личный состав трубопроводных подразделений Южного военного округа.

«Важнейшее государственное задание российскими воинами выполнено в канун священной юбилейной даты – 80-летия начала Великой Отечественной войны, события, которое навсегда предопределило величие подвига нашей армии и народа! С уверенностью отмечаю, что нынешнее поколение воинов России достойно героических свершений тех, кто защитил Родину, кто отстоял собственную независимость и освободил другие народы от порабощения! Сегодня офицеры и прапорщики, солдаты и сержанты самоотверженным трудом проявили здесь свой патриотизм, высокую самоотдачу в служении Родине, выдержку и дисциплину!», – высказался Валерий Муминджанов.

В рамках церемонии состоялось награждение государственными наградами и ценными подарками, наиболее отличившихся при выполнении задачи по организации водоснабжения центральной части Республики Крым военнослужащих. Перед личным составом военных трубопроводчиков с концертной программой выступили ансамбль и сводный оркестр Черноморского флота.

Также присутствующие смогли ознакомиться с развернутой экспозицией, посвященной работе военнослужащих по организации водоснабжения. По окончании церемонии личный состав трубопроводных подразделений ЮВО выдвинулся к местам отправления в пункты постоянной дислокации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:35 В стране и мире
Путин встретится с депутатами Госдумы и подведет итоги их работы за пять лет
21:12 В стране и мире
«Не тот сигнал, которого все ждали»: посол Антонов оценил анонс новых санкций США
19:31 В стране и мире
статья
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
19:13 В стране и мире
Посол России Анатолий Антонов вернулся в США
20:46 В стране и мире
Число пострадавших в результате подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек
Популярное
В Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов
Видео
В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»
Видео
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Видео
Пловец из ГДР: новосибирский тренер рассказал о юношестве лидера Rammstein
Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.