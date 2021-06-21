В ЦПВС сообщили о 38 обстрелах с позиций террористов в Идлибской зоне деэскалации

С позиций террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра»* в Идлибской зоне деэскалации в Сирии за минувшие сутки было совершено 38 обстрелов. Об этом сообщается по данным брифинга Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра"* (в том числе по данным сирийской стороны – 31 обстрел), из них в провинции Идлиб – 21 обстрел, в провинции Латакия – 6 обстрелов, в провинции Алеппо – 3 обстрела, в провинции Хама – 8 обстрелов», - говорится в Facebook Министерства обороны РФ.

Отмечается, что обстрелов с позиций незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Также в ЦПВС сообщили об успешно сопровождении 472 автомобилей и 761 человека на участке трассы M4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамер.

*«Джабхат-ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.