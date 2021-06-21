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Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми

Валентина Пескова
22:39 21.06.2021
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала доклад Жозепа Борреля, подготовленный им к грядущему саммиту в Брюсселе.
Захарова назвала новые подходы ЕС к работе с Россией средневековыми
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Новая стратегия Брюсселя в адрес России, которую в ЕС предположительно на сегодняшний день сформировали в качестве подходов к новому общению с нашей страной, больше относится к медицине, чем к политике, и подходит скорее Средневековью. Так охарактеризовала новый доклад ЕС по будущему отношений с РФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что используемые термины «вовлекать, сдерживать и отталкивать» - совершенно неуместны.

«Это как название триллера. Вообще, что-то это такое уже из сферы медицины, - потому что ни с одним нормальным человеком, как ни с одной нормальной страной или объединением стран - такой подход неуместен», - отметила Захарова в эфире «Россия 1».

Как прокомментировала Захарова, данные формулировки аналогичны «по-большому счету не для XXI века, а уже - для Средневековья немного».

Специальный доклад по будущему отношений с РФ, пишет РИА Новости, был подготовлен главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем к предстоящему саммиту в Брюсселе 24-25 июня.

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