«Огненные картины войны»: на Урале стартовала акция в память о начале ВОВ

На городских площадях в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском в память о начале Великой Отечественной войны зажгутся изображения, символизирующие вклад уральских городов в годы войны.

В Екатеринбурге на Площади обороны волонтеры свечами выложат изображение памятника «Седой Урал». Монумент символизирует вклад уральцев в дело разгрома немецко-фашистских войск.

Также свою работу начала мультимедийная акция «А завтра была война», посвященная памяти погибших жителей Урала в годы Великой Отечественной войны: на фасаде здания появится видеопроекционная инсталляция из фотографий людей, погибших в период Войны.