В стране и мире В Подмосковье горит склад с пленкой на площади 3 000 кв. м Валентина Пескова Крупное возгорание произошло в селе Тучково, по всей территории здания наблюдается задымление. © Видео: ТУЧКОВО | online, ВКонтакте © Фото: mchs.gov.ru Читайте нас на: Пожар на площади 3 000 квадратных метров произошел на складе с пленкой в подмосковном поселке Тучково городского округа Руза. «На кирпичном заводе на Технологическом проезде, дом 6, горит склад с пленкой на площади 3 000 квадратных метров», - заявили ТАСС в экстренных службах. Факт пожара на складе подтвердили и в подмосковном главке МЧС РФ. В тушении возгорания задействовано 47 человек и 13 единиц техники. По всей площади здания наблюдается задымление. Информации о пострадавших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика