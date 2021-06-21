В Подмосковье горит склад с пленкой на площади 3 000 кв. м
Крупное возгорание произошло в селе Тучково, по всей территории здания наблюдается задымление.
© Видео: ТУЧКОВО | online, ВКонтакте © Фото: mchs.gov.ru
Пожар на площади 3 000 квадратных метров произошел на складе с пленкой в подмосковном поселке Тучково городского округа Руза.
«На кирпичном заводе на Технологическом проезде, дом 6, горит склад с пленкой на площади 3 000 квадратных метров», - заявили ТАСС в экстренных службах.
Факт пожара на складе подтвердили и в подмосковном главке МЧС РФ. В тушении возгорания задействовано 47 человек и 13 единиц техники. По всей площади здания наблюдается задымление. Информации о пострадавших нет.