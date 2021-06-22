Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны

Пока еще для большинства жителей огромной страны это обычное летнее утро. В 4:30 на улицы Москвы выкатились 48 поливальных машин. В 5:50, когда в кабинете у Сталина уже шло первое совещание, приступили к работе дворники – их тогда в Москве было почти 9 сотен.

Поминутно восстановить хронологию самого долгого дня в году, чтобы понять, какими были первые действия советского руководства, когда вся страна даже и не подозревала о нападении фашистов - поможет новый фильм Алексея Пиманова. «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» со скрупулезностью воссоздает обстановку предвоенной Москвы. Рассказывает, в каких условиях принимались ключевые решения и где был тогда лично Сталин, которого позже некоторые обвиняли едва ли не в бегстве из города.

«Очень многие псевдоисторики говорят о том, что Сталин якобы испугался и уехал на дачу, был в таком шоке, что ничего этого не ожидал и поэтому несколько дней отсиживался на даче, к нему приехала делегация - Хрущев, Микоян. Он думал, его приехали арестовывать и так далее и так далее. На основании журнала посещений кабинета Сталина мы показываем, какая титаническая работа в этот момент шла в Кремле, в первые же часы и дни войны», - рассказывает Алексей Пиманов.

Действовать приходилось фактически вслепую. В результате внезапного нападения Германии на фронте оказались повреждены линии связи. Несмотря на это, практически сразу в Москве организуют совет по эвакуации. Особый режим вводят в Кремле.

«Если командный пункт командира полка в мирное время находился на Звоннице Ивана Великого, Колокольне Ивана Великого, то уже с началом войны этот командный пункт перевели на Большой сквер, где был открыт блиндаж. А узел связи размещался в Царь-колоколе», - рассказывает в фильме командир стрелкового отделения полка специального назначения Управления коменданта Московского Кремля Сергей Королев.

Один из крупнейших мировых памятников архитектуры - Московский Кремль - традиционная резиденция первых лиц государства. Для того чтобы обезопасить его от ударов с воздуха, комендант Кремля уже в первые дни войны предлагает немедленную маскировку.

«Эти разноцветные кальки - точно просчитанное решение очень непростой задачи. Ее поставили перед коллективом художников, архитекторов и инженеров, которых собрали под руководством академика архитектуры Бориса Иофана. При помощи красок, кистей и легких конструкций из фанеры они должны были изменить Кремль так, чтобы для пилотов вражеских бомбардировщиков его территория и окрестности выглядели будто городские кварталы», - рассказывает в фильме Алексей Пиманов.

Сияющие на солнце маковки церквей окрашивают в черный цвет. В темноту погружаются знаменитые рубиновые звезды. Храм Василия Блаженного и Мавзолей окружают фанерой, имитирующей жилые кварталы. На площадях и крышах рассыпают песок. А русло Москвы-реки заставляют баржами с землей, которые с воздуха напоминают поля.

«Около Каменного моста все было забито баржами. И там лошади гуляли. Это было воспроизведено Замоскворечье»,- рассказывает в фильме сержант полка специального назначения Управления коменданта Московского Кремля Жорж Токарев.

Но больше всего пришлось повозиться с колокольней Ивана Великого - на тот момент самым высоким зданием в Москве. Авторы фильма использовали специальную компьютерную графику, чтобы показать, как оно выглядело после покраски.

«Современный ночной Кремль яркий – прожекторами подсвечены почти все здания, стены и башни. В 41-м ничего такого не было, так что мы, стремясь показать вам, как все выглядело здесь в ту пору - во время светомаскировки - получили особое разрешение», - демонстрирует в фильме «темный» Кремль Алексей Пиманов.

При работе над фильмом бесценную помощь его авторам оказали долгое время засекреченные архивные бумаги, некоторые из них будут представлены впервые.

«У меня в руках уникальный документ – рассекреченная специально для нас книга прописок Московского Кремля. Сталин в них упомянут не раз – помечена и дата прописки, и даты переездов с одной квартиры на другую. Кроме него здесь есть Молотов, Микоян и многие другие. А вот Хрущева, действительно, нет», - отмечает в фильме Пиманов.

Свое название цикл фильмов «Кремль-9» получил в честь знаменитого девятого управления КГБ СССР, которое занималось охраной первых лиц государства. Сегодня эти функции выполняет ФСО. Как партнер фильма, служба предоставила карт-бланш, разрешила проводить съемки даже после закрытия Кремля.

«Кремль днем резиденция, а ночью - старая крепость. Тут свои скрипы, тут свои вздохи, тут свое ощущение. Тут, как ни странно, пропадает город вокруг. Вот город обычно, шум городской тут слышен, днем особенно, а ночью здесь пропадает этот шум. Здесь удивительное место, на самом деле, я его очень люблю», - рассказывает в фильме Пиманов.

На случай захвата Кремля предусматривалось три пути эвакуации высшего руководства. Один из них - по воздуху. Шесть самолетов, готовые в любой момент подняться в небо, стояли всего лишь в двух километрах от Кремля. Их точное месторасположение, а также на какой из современных станций метро располагалось бомбоубежище Сталина и почему на этом фото люди в июне в пальто и в шапках - и это в 24 градуса - в новом фильме из цикла «Кремль-9». Премьера - на телеканале «Звезда».