«Разведка вступила первой»: глава СВР опубликовал статью о работе внешней разведки СССР во времена Войны

В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны журнал «Национальная оборона» опубликовал статью директора СВР России Сергея Нарышкина, в которой подробно рассказывается о работе внешней разведки СССР и о ее вкладе в Великую Победу. Согласно статье, написанной на основе документов тех лет, советская разведка знала о планах Гитлера задолго до начала войны.

«Первые сведения о появлении признаков военной угрозы со стороны Германии внешняя разведка получила летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти... Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр из резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 г. только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений», - говорится в тексте статьи.

Большой вклад внесли и немецкие источники, которые сообщали советским разведчикам ценнейшую информацию о действиях и планах Вермахта. Некоторые из информаторов пожертвовали жизнью ради этой информации.

«Вечером 19 июня 1941 г. Вилли Леман ("Брайтенбах"), подвергая себя смертельной опасности, сообщил о приказе Гитлера, объявленном сотрудникам центрального аппарата гестапо, начать военные действия против СССР после 3 часов утра 22 июня. "Прощай, товарищ!", – вздохнув, добавил ценнейший источник советской внешней разведки», - говорится в тексте.

По мнению Нарышкина, в истории Великой Победы все еще остается множество «белых пятен». Однако работу советской внешней разведки даже сегодня можно считать одной из самых эффективных в мире.