Эрдоган объявил об отмене части ограничений по COVID-19 в Турции

В Турции с 1 июля будут частично отменены ограничения, введенные президентом страны в связи с пандемией. Как заявил сам Реджеп Тайип Эрдоган, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будние дни после 22.00, а также локдауны по воскресеньям.

В апреле в стране было зафиксировано максимальное количество заразившихся COVID-19 - более 60 тысяч человек за сутки, напомнило агентство Reuters. После этого власти республики вводили сначала частичные ограничения, а затем - тотальный локдаун на две недели.

О частичном снятии в Турции жестких ограничений президент страны объявил еще 31 мая. Вместо них был введен просто комендантский час, который действовал с 22.00 до 05.00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье.