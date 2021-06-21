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Эрдоган объявил об отмене части ограничений по COVID-19 в Турции

Валентина Пескова
20:31 21.06.2021
Жесткие ограничения в связи с инфекцией коронавируса в Турции были введены в апреле после максимального количества зараженных за сутки.
Эрдоган объявил об отмене части ограничений по COVID-19 в Турции
© Фото: Abdurrahman Antakyali Keystone Press Agency Globallookpress
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В Турции с 1 июля будут частично отменены ограничения, введенные  президентом страны в связи с пандемией. Как заявил сам Реджеп Тайип Эрдоган, в Турции будет отменен комендантский час, действующий в будние дни после 22.00, а также локдауны по воскресеньям.

В апреле в стране было зафиксировано максимальное количество заразившихся COVID-19  - более 60 тысяч человек за сутки, напомнило агентство Reuters. После этого власти республики вводили сначала частичные ограничения, а затем - тотальный локдаун на две недели.

О частичном снятии в Турции жестких ограничений президент страны объявил еще 31 мая. Вместо них был введен просто комендантский час, который действовал с 22.00 до 05.00 с понедельника по субботу, а также весь день в воскресенье.

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