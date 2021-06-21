Подводная экспедиция: Минобороны и РГО раскрыли тайны затонувшего теплохода «Армения»

Минобороны России и Центр подводных исследований Русского географического общества завершили исследование теплохода «Армения».

Это сантитарно-транспортное судно затонуло близ ялтинских берегов 7 ноября 1941 года. Причиной стала германская бомбардировка, количество жертв достигло более 4,5 тысяч человек.

Теплоход обнаружили и идентифицировали в 2020 году, он находился в 15 морских милях от Ялты на глубине в полтора километра. Его обследование удалось провести при помощи управляемого необитаемого подводного аппарата. Безошибочно опознать теплоход помог судовой колокол, на котором было написано его название.

Первичное обследование дало результаты - оказалось, что «Армению» все-таки потопили бомбардировщики, а не торпедоносцы, как в утверждалось ранее в некоторых работах.

В апреле 2021 года состоялась вторая экспедиция, но осмотреть корпус судна полностью не вышло из-за плохой погоды. Тогда в мае была предпринята третья попытка.

В итоге удалось детально осмотреть левый борт и повторно обследовать правый борт, нос и корму. На левом борту не удалось обнаружить ни одной шлюпки - это ставит крест на версии о том, что транспортник затонул всего за 4 минуты. Ведь на то, чтобы спустить все шлюпки, нужно никак не менее 20 минут. Кроме того, были обнаружены открытые люки - это значит, что люди пытались покинуть тонущее судно всеми возможными способами.

Кроме того, удалось поднять наверх тот самый судовой колокол. Он находился под свой штатной стойкой, что сильно усложняло задачу поднять его с помощью дистанционно управляемого аппарата. Но путем применения специально изготовленного захвата его удалось подцепить и доставить на поверхностью Сейчас его восстанавливают в Русском географическом обществе.

