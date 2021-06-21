Военнослужащие Минобороны РФ очистили от завалов русло реки в Крыму

Мобильный отряд Минобороны России выполнил задачу по оборудованию дамб, расчистке от ила, горных пород и мусора для направления в старое русло горной реки в крымском поселке Кореиз, вышедшей из берегов после обильных осадков. После чего военнослужащие приступили к оказанию помощи в расчистке частных домовладений, пострадавших от наводнения.

Также мобильные отряды подразделений Черноморского флота продолжают очистку набережной города Ялты от завалов ила и грунта, образовавшихся в результате подтопления. Для проведения работ используется специальная инженерная техника - бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.

От последствий дождевого паводка в Крыму военнослужащими Минобороны очищено свыше 27 тысяч квадратных метров улиц и дворов жилых домов, вывезено более 230 тонн мусора, местные жители обеспечены питьевой водой.