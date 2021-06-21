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Гиганты морские и воздушные: в центральном Тихом океане идут крупнейшие учения ВМФ РФ

Тимур Шерзад
Анатолий Бородкин
Денис Ивлев
18:30 21.06.2021
Всего в уникальных учениях задействовано 20 летательных аппаратов, столько же надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ИВЛЕВ БОРОДКИН
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Авианосец условного противника обнаружен. Сопровождающие его корабли - тоже. Неприятельская группировка в зоне досягаемости крылатых ракет фрегата «Маршал Шапошников». Экипаж готов к электронным пускам.

Эскадра Тихоокеанского флота, в состве которой флагман – ракетный крейсер «Варяг», а также фрегат «Маршал Шапошников» и несколько корветов, впервые в новейшей истории страны проводит масштабные маневры в дальней морской зоне, в центральной части Тихого океана. Корабли разделены на две группы. Расстояние между ними 300 морских миль. Одна из групп выполняет роль вражеской флотилии.

«Во время учений все системы вооружения и техники работают нормально, исправно. Корабль получил после модернизации огромные возможности по выявлению противника, нанесению ударов условных и по морской цели и по береговой цели», - прокомментировал капитан 2 ранга Александр Матвеев, командир фрегата «Маршал Шапошников».

И если «Маршал Шапошников» вышел в дальнюю морскую зону после глубокой модернизации, то корвет «Герой России Алдар Цыденжапов» и вовсе - дебютант масштабного морского боя на этих рубежах. Современный корабль уже прошел более 6 тысяч морских миль.

Управление кораблем, ракетные пуски - все это выполняется с филигранной точностью благодаря компьютерам и программам, которые есть на борту. Многие корабли, например «Герой России Алдар Цыденжапов», оснащены системами видеонаблюдения, чтобы боевые части корабля могли взаимодействовать между собой в режиме реального времени.

Корабельную группировку с воздуха поддерживает морская авиация. Противолодочные самолеты Ил-38 обнаруживают и сопровождают подлодки неприятеля, не давай им возможности приблизиться к нашим фрегатам и корветам. Одна смена у экипажа длятся более 8 часов. Машины разделены по парам. Охват обнаружения - акватория Охотского моря и Тихого океана.

Перехватчики МиГ-31БМ поднимаются с военного аэродрома на Камчатке. Их задача - прикрыть на взлете и посадке от атаки истребителей неприятеля «дальников» - пару противолодочных Ту-142. Сами гиганты в небе 14 часов. Преодолевают 10 тысяч километров. Экипажи отработали один из сложнейших элементов пилотажа - дозаправку в воздухе.

Всего же в уникальных учениях задействовано 20 летательных аппаратов, столько же надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

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