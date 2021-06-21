В селе под Красноярском сгорела 100-летняя деревянная церковь из-за удара молнии

Деревянную церковь в селе Большой Балчуг в Красноярском крае вечером 20 июня полностью уничтожил пожар после того, как в объект исторического значения ударил грозовой разряд.

Как сообщили в пресс-службе краевого главного управления МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, не оказалось.