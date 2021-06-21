В селе под Красноярском сгорела 100-летняя деревянная церковь из-за удара молнии
Строение в селе Большой Балчуг в 1986 году было признано объектом культурного наследия и регионального значения и взято под охрану.
© Видео: паблик Новости. Как есть © Фото: паблик Новости. Как есть
Деревянную церковь в селе Большой Балчуг в Красноярском крае вечером 20 июня полностью уничтожил пожар после того, как в объект исторического значения ударил грозовой разряд.
Как сообщили в пресс-службе краевого главного управления МЧС, площадь пожара составила 300 квадратных метров. Пострадавших, к счастью, не оказалось.
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