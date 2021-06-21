В России проводятся работы по профилактике Вечных огней ко Дню памяти и скорби

Смоленская, Мурманская области, Северная Осетия – Алания и другие регионы России проводят работы по профилактике Вечного огня перед Днем памяти и скорби, который отмечается 22 июня. Об этом сообщает Общероссийский народный фронт.

ОНФ и АО «МОСГАЗ» уже не первый год реализуют проект «Вечный огонь в нашем сердце», торжественные церемонии проходят в Александровском саду. Регионы также следуют примеру Москвы.

«Мы в этом году предложили провести городам-героям и городам воинской славы, и очень благодарны Мурманску, Смоленску, которые отозвались, а также Великому Новгороду, Владикавказу, Туапсе, Малоярославцу, Вязьме, которые также провели церемонии торжественной профилактики. Смысл этой казалось бы технической работы на самом деле очень глубокий. Мы хотели всем молодым ребятам, которые пришли, и которые посмотрели это в репортажах и соцсетях, показать, что даже когда проводятся работы, Вечный огонь не гасится, а переносится на специальную горелку, поэтому мы просто обязаны хранить его в наших сердцах», - рассказала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева.

На время профилактики огонь при помощи специального факела переносят на временную горелку, на мемориале проводят профилактические работы. Когда все необходимые профилактические работы подходят к концу, пламя возвращают на почетное место.