В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочие дни в связи с жарой

Сократить продолжительность рабочего дня на один час, в случае, если температура в рабочем помещении достигнет +28,5 градусов, посоветовали работодателям в Роспотребнадзоре. Как сообщается на сайте ведомства, при 29 градусах тепла следует уменьшить рабочий режим следует уже на два часа.

«При повышении температуры до +29 градусов - на два часа, при температуре +30,5 градусов - на четыре часа», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов тепла относится к опасной. Непрерывная работа на открытом воздухе при +32,5 градусах может длиться только 15-20 минут, после чего необходим отдыхать не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.

А общая допустимая продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна быть более 4-5 часов для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, кто ее не имеет.