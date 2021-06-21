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В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочие дни в связи с жарой

Валентина Пескова
16:38 21.06.2021
В ведомстве отметили, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов тепла относится к опасной.
В Роспотребнадзоре рекомендовали сокращать рабочие дни в связи с жарой
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, Globallookpress
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Сократить продолжительность рабочего дня на один час, в случае, если температура в рабочем помещении достигнет +28,5 градусов, посоветовали работодателям в Роспотребнадзоре. Как сообщается на сайте ведомства, при 29 градусах тепла следует уменьшить рабочий режим следует уже на два часа.

«При повышении температуры до +29 градусов - на два часа, при температуре +30,5 градусов - на четыре часа», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов тепла относится к опасной. Непрерывная работа на открытом воздухе при +32,5 градусах может длиться только 15-20 минут, после чего необходим отдыхать не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях.

А общая допустимая продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна быть более 4-5 часов для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, кто ее не имеет.

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