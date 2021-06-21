Т-72 Балтфлота демонстрируют непрерывный огонь в усложненной «танковой карусели»

Танкисты армейского корпуса Балтийского флота приступили к отработки «танковой карусели». Занятия проходят на полигоне Армейское на танках Т-72Б3М. Что особенно любопытно, стрельбы проходят ночью.

В этот раз задачу для экипажей усложнили - так, максимальную дальность мишеней повесили до 2,2 километров - раньше она ограничивалась двумя. К тому же, теперь сокращено время, которое видны мишени - по его прошествии они исчезают.

При этом танкисты еще должны и показывать непрерывность огня - пока один танк заряжается, другой стреляет. Все это делается для того, чтобы создавать сплошное огневое воздействие и держать противника в напряжении.

Всего в ночных боевых стрельбах задействовано около сотни человек и три десятка танков Т-72Б3М.