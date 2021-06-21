В Подмосковье не намерены отказывать в плановой медпомощи не привитым от COVID-19

Заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, которая также является главою министерства здравоохранения области, сообщила, что отказывать в плановом медицинском обслуживании жителям региона, которые не сделали прививку от коронавируса, медики не намерены.

«Мы пока этот вопрос не рассматриваем, будем смотреть в дальнейшем по ситуации, по наличии очагов заражения в наших стационарах», - сообщила Стригункова журналистам.

По словам регионального министра здравоохранения, если количество очагов заражения COVID-19 в Подмосковье будет расти, правительство региона обязательно примет необходимые меры, однако на данный момент такого приказа не поступало.

Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, за минувшие сутки в Московской области выявлено 1811 новых случаев коронавируса - это максимальный показатель с начала пандемии.