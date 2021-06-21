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В Ленобласти прошли мероприятия к 77-летию Свирской Победы

Андрей Аркадьев
16:10 21.06.2021
С сентября 1941 года по июнь 1944 года, река Свирь была передним краем Карельского фронта. Свирский рубеж стал непреодолимой преградой на пути врага, пытавшегося окружить Ленинград вторым блокадным кольцом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В городе Лодейное поле в Ленинградской области прошли мероприятия, посвященные Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, сообщает Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии имени 70-летия Великого Октября приняли участие в мероприятиях, посвященных успешному проведению 77 лет назад в Ленинградской области (21 июня – 9 августа 1944 года) Свирско-Петрозаводской операции», - говорится в сообщении.

На торжественном собрании выступил представитель Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск гвардии подполковник Александр Болотников. Он отметил, что соединение - в составе 37-го стрелкового гвардейского корпуса освобождала правобережье Ладоги и прошла с боями от Лодейного Поля до Питкяранты, а в 1944 году получила почетное наименование «Свирской».

Представители гвардейского соединения приняли участие в открытии памятника, возложили цветы к воинским захоронениям, побывали в месте форсирования реки Свирь во время проведения наступательной операции, побывали на месте боев, где до сих пор поисковые отряды находят останки павших в боях красноармейцев.

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