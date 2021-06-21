СК РФ возбудил уголовное дело после аварии автобуса с детьми в Туапсе

Следственные органы СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).

Как сообщили в Следственном комитете, столкновение двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, произошло утром 21 июня на автодороге «Джубга-Сочи» в районе поселка Новомихайловского.

«Автобусы перевозили детей в составе колонны с сопровождением. В результате автобус, в салоне которого находилось 38 детей и двое сопровождающих, съехал на обочину и загорелся. Из транспортного средства были эвакуированы все пассажиры», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно оперативным данным, в результате столкновения пострадало семеро детей, которые с различными травмами доставлены в больницу. Как позже сообщили врачи, их жизням ничего не угрожает.

На месте аварии работает следователь территориального следственного отдела СКР.