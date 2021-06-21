В Минобороны разработают единые подходы к обучению войск с учетом опыта локальных конфликтов
По словам замминистра Евкурова, важно идти в ногу со временем, учитывать изменения в способах ведения современного боя - учитывать опыт локальных конфликтов.
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ЕВКУРОВ
Российской армии необходимо выработать единые подходы к внедрению передовых форм подготовки и обучения войск.
Об этом заявил Юнус-Бек Евкуров. Замглавы оборонного ведомства сейчас инспектирует войска Центрального округа.
По его словам, важно идти в ногу со временем, учитывать изменения в способах ведения современного боя - учитывать опыт локальных конфликтов.