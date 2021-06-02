Генконсул ФРГ в Екатеринбурге привился вторым компонентом «Спутника V»

Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе привился вторым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» в Центральной городской больнице города. Дипломат рассказал корреспонденту «Звезды», что перенес первую прививку без каких-либо проблем.

«Я довольно хорошо себя чувствую. Мне предложили сделать прививку здесь, в России, мне, конечно, удобно, и думаю, что эффективно и нет проблем», - сказал Крузе.

Дипломат отметил дружественную обстановку в медучреждении, а также то, как эффективно налажен процесс вакцинации на Урале.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным лекарственным препаратом от коронавируса. Созданная в научном центре имени Гамалеи при участии Минобороны РФ вакцина продемонстрировала высокую надежность и эффективность. Сегодня наряду с профилактическими мерами вакцина «Спутник V» является действенным средством от COVID-19.